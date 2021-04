Dressuurforum: Voor onderlinge activiteiten toezichthouder niet verplicht

Op 29 maart vergaderde het dressuurforum van de KNHS. Daarbij werd onder meer besloten dat voor onderlinge activiteiten van verenigingen en maneges de toezichthouder niet verplicht is. Op het moment dat er weer wedstrijden en meetmomenten zijn, dan wordt de toezichthouder wel verplicht. De toezichthouder moet altijd een jurylid zijn.

Veel verenigingen organiseren momenteel activiteiten voor hun leden onder de leeftijd van 27 jaar. Hiervoor zijn dankzij het besluit van het dressuurforum dus nog geen toezichthouders nodig. Wanneer de reguliere meetmomenten en/of wedstrijden weer zijn toegestaan, vervallen de onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten en geldt de verplichting voor het inzetten van een toezichthouder wel.

Niet zo enthousiast

Verenigingen hebben in de praktijk soms nog wel moeite om een toezichthouder te vinden, ook omdat niet alle juryleden even enthousiast zijn om deze taak op zich te nemen. De dressuurjuryleden zouden rond deze tijd een bijscholing krijgen over hun nieuwe, extra taken.

Afzetting ring online proeven

Ook sprak het dressuurforum over de afzetting van de ring voor online proeven vanaf de klasse Z1. De 20 x 60 baan moet helemaal afgezet zijn, is het besluit. Daarnaast is de dispensatieregeling voor versnelde promotie en terugplaatsing besproken. Het gehele verslag van het dressuurforum leest u hier.

Bron: Horses.nl / KNHS