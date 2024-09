Dressuurjeugd sluit CDI Ornago sterk af

In het Italiaanse Ornago stond op zondag in de diverse jeugdrubrieken de kür op muziek op het programma. Voor Nederland vielen verschillende amazones in de prijzen. Tooske van de Ven was met Hastrade K (v. Chinook) opnieuw de sterkste bij de junioren met 72,092%. Esmae en Feline Niessen tekenden voor de tweede en derde plaats bij de pony's. En Sanne van der Pols werd bij de youngriders vierde met Sommerwolke J.M. (v. Dante Weltinon OLD).