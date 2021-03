Dressuurpaarden leverancier Rubin Royal OLD 25 jaar jong

Een van de meest succesvolle dressuurverervers ter wereld heeft zijn 25e verjaardag gevierd: Rubin Royal OLD (v. Rohdiamant). De donkerbruine hengst werd geboren op 24 maart 1996 bij Harli Seifert in Löningen. En 'Rubinchen', zoals zijn trotse fokster hem altijd noemt, is nog steeds de ster op het Dressurpferde Leistunsgzentrums Lodbergen. Samen met zijn volle broer Glock's Romanov stond hij lang in de bovenste regionen van de rankings van dressuurpaarden leveranciers.

“We zijn erg trots dat deze topvererver in blakende gezondheid verkeert,” verklaart Wolfgang Stagge. De bedrijfsleider van DLZ kan Rubin Royal nauwelijks in bedwang houden om samen met zijn ruim 80-jarige fokster Harli Seifert te poseren voor een fotoshoot. “Geen gemakkelijke taak,” lacht Wolfgang Stagge, “hij is altijd al vol energie geweest en deze levenslust en bereidheid om te presteren verklaart zeker zijn eigen prestaties in de Grand Prix en de uitstekende successen van zijn nakomelingen.”

Lievelingsmerrie Rumirell

Harli Seifert heeft altijd een speciale band gehad met de rechtstreekse zoon van Rohdiamant die tot vorig jaar nog actief fokte. Hij was tenslotte het eerste veulen uit haar lievelingsmerrie Rumirell. De Grundstein II-dochter bracht naast ‘Rubinchen’ van Rohdiamant nog vijf goedgekeurde hengsten, Glock’s Romanov is de bekendste. Romanov die onder Hans Peter Minderhoud Europees team zilver won, staat in de HorseTelex ranking op de tweede plaats.

Kinderen in de Grand Prix

De bekendste kinderen van Rubin Royal zijn Real Dancer FRH/Jan-Dirk Gießelmann, Fohlenhof’s Rock’n Rose/Dorothee Schneider, Rosalie B/Laura Tomlinson, Rubins Nite/ Hayley Watson-Greaves, Rubicon D/Beata Stremler en Rigoletto Royal CH/Caroline Häcki, Indoctro v. d. Steenblok/Fanny Verliefden, Ultrablue de Massa/ Arnaud Serre, de Hamburgse Derbywinnaar Rockefeller’s Cinderella/Anabel Balkenhol en Rubin Al Asad/Lara Griffith.

Bron Persbericht