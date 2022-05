Dressuurruiter Matthias Bouten verlaat Stal Meggle

Na, zoals hij zelf zegt "vier fantastische jaren", verlaat de Duitse dressuurruiter Matthias Bouten Stal Meggle van Toni en Marina Meggle in Beieren. De 38-jarige ruiter is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Bouten was succesvol in de Grand Prix met de in Westfalen goedgekeurde KWPN'er Meggle’s Boston (Johnson x Partout).

Matthias Bouten is de nummer 74 van de wereldranglijst. Volgens St. Georg heeft hij 100 overwinningen geboekt in de klasse S van één- tot drie-sterren. De meeste successen behaalde hij met de Johnson-zoon Meggle’s Boston. Begin mei won Bouten nog een nationale GP met de hengst.

Isabell Werth

In 2018 kwam Matthias Bouten in dienst bij de familie Meggle. Daarvoor was Bouten al in dienst als assistent trainer van Isabell Werth, trainer bij het Freiberger Hof van de Baumgurtel en later kon hij aan de slag met de FEI paarden van Marianne Jerich.

Met partner Vicent Arroyo

Daarna waagde hij zich als zelfstandige met zijn partner Vicent Arroyo. In deze periode leidde hij vele paarden op waarmee hij de finale van de Neurenberg Burg Cup bereikte. Bouten, die zelf van jongs af aan paarden traint, kon ook bij Bundeschampionats diverse successen vieren. Bodyguard, Söhnlein Brilliant MJ, Quantum Vis en Fräulein Auguste MJ zijn enkele paarden die de opleiding bij Bouten hebben gehad.

‘Geweldige tijd bij de familie Meggle’

“In de afgelopen vier jaar heb ik prachtige wedstrijden kunnen rijden, meegedaan aan Nations Cups en me geplaatst in Aken. Het was een geweldige tijd met de familie Meggle, waarvoor ik dankbaar ben en aan wie ik mijn grote inzet voor de dressuursport te danken heb. Maar nu voelt het alsof ik de volgende stap moet nemen. Ik wil mezelf verder ontwikkelen. Ik ben zelf benieuwd waar mijn reis nu heen zal leiden”, aldus Bouten.

