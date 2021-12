Dressuurruiters kunnen ook aan de bak: profwedstrijden op De Kroo en in Tolbert

Verschillende verenigingen zijn niet bij de pakken neer zijn gaan zitten toen het kabinet afgelopen zaterdag de nieuwe coronaregels bekend maakte, maar denken in mogelijkheden. Hippisch Centrum Exloo organiseert in januari een extra CDI en een tweede CSI (lees hier meer) en eerder deze week werd al duidelijk dat meerdere organisaties springconcoursen voor professionals organiseren (lees hier meer). Ook aan de dressuurruiters wordt gedacht.

Zo kunnen komende woensdag op Ruitersportcentrum De Kroo in Nieuw en Sint Joosland terecht voor het Oudejaarsconcours (met een Lichte Tour-, Inter II-, U25 Grand Prix en een Grand Prix-rubriek) en in het nieuwe jaar kan de Subtopmeerdaagse in Tolbert (13-16 januari) ook doorgaan. Hier zal ook de finale van de Subli Cup worden verreden (lees hier meer).

Bron: Horses.nl