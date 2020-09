Drie Belgische paarden door naar halve finale Pavo Cup

Bij de Pavo Cupselectie in België plaatsten drie paarden zich rechtstreeks voor de halve finale, met een score van 80 punten of meer. De vierjarige Labarron (v. For Romance) liep naar 83 punten. Ook de vierjarige Luciano Ely T (v. Ferdeaux) mag rechtstreeks door. Bij de vijfjarige paarden kreeg Kronos (v. Kimberley) voldoende punten voor een ticket.

Toine Hoefs en Jan Wolfs beoordeelden de jonge KWPN-dressuurpaarden in Bocholt. “Dit was een goed georganiseerde selectie”, trapt Toine af. “Gemiddeld had de kwaliteit van de paarden wat hoger kunnen liggen, maar we hebben enkele hele fijne paarden kunnen selecteren voor de halve finale.”

Labarron

Bij de vierjarigen werden twee paarden met 80 punten of meer rechtstreeks geplaatst voor de halve finale. Toine Hoefs en Jan Wolfs konden de hoogste punten uitdelen aan de For Romance-zoon Labarron (uit Afanory ster PROK van Tuschinski, fokker L.M. Bergers-Ketterink uit Braamt), voorgesteld door Dinja van Liere. De ruin liep naar 83 punten met het cijfer 8,5 voor de draf, harmonie en totaalindruk. “Dit is een heel sympathiek paard, hij heeft een mooi dressuurmodel”, licht Toine toe. “Hij stapte met een hele mooie viertakt en ruim voldoende ruimte. Draven deed hij met een hele mooie zelfhouding en mooi met de schoft naar boven, daarbij heeft hij veel souplesse en een goede takt. In galop bleef hij tevens mooi naar boven, maar zou hij zich nog iets losser kunnen laten in het lichaam. Labarron is een mooi paard om naar te kijken met een fijne aanleuning, zeker een paard voor de toekomst.”

Luciano Ely T

Exact 80 punten waren er voor Luciano Ely T (Ferdeaux uit Ely Zee T ster voorl. keur PROK van Florencio, fokker A.M.T. Toonen Arts uit Odiliapeel). Hij kreeg onder het zadel van Krista Kolijn een 8,5 voor de draf en de totaalindruk. “Deze ruin stapte actief in een goede viertakt, maar zou daarbij iets meer ruimte kunnen pakken. Hij draafde mooi naar boven met een goede houding en een mooi gebruik van het voorbeen, het achterbeen zou daarbij misschien nog een fractie meer onder kunnen treden. In galop zagen we dat opwaartse beeld terug met een achterbeen dat nog even iets actiever zou kunnen blijven.”

Kronos

De vijfjarige Kimberley-zoon Kronos (uit Robijnfee keur van Krack C, fokker G.W. van Norel uit Wapenveld) ging met 80 punten aan kop. Deze voshengst werd voorgesteld door Theo Hanzon. Kronos viel met name op in draf, waar hij dan ook een 8,5 voor kreeg. “Hij stapte zuiver en actief met ruim voldoende ruimte. In draf liet hij een mooi opwaarts beeld zien met veel front en veel schoudervrijheid. Voor een nog hoger cijfer, zou hij nog iets correcter kunnen zijn in de afloop van het voorbeen. Het is een paard dat zich heel fijn liet schakelen en veel aanleg tot de verzameling liet zien. In galop bleef hij mooi naar boven, maar zou hij een fractie meer verbinding kunnen maken in de middenhand. Kronos was wederom een paard dat zich fijn liet rijden, zeker een toekomstpaard.”

Zesjarige paarden

Bij de zesjarige paarden waren er geen paarden die 80 punten of meer wisten te scoren. Negro-dochter Just Me (uit Donnacetta elite pref prest sport-dr D-OC van Sandro Hit, fokker Hengstenhouderij de IJzeren Man BV uit Weert) ging in deze voorselectie aan kop, zij scoorde met Niels Bax in het zadel 74 punten. Voor de draf kreeg de elitemerrie Just Me een 8.

Uitslagen

Bron: KWPN / Horses.nl