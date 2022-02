Drie op een rij voor Lotte Krijnsen in Grade III debuut

Lotte Krijnsen sloot zojuist haar debuut optreden met Rosenstolz (v. Rotspon) in de Grade III in Doha af met haar derde zege. Met haar mooie, nieuwe kür scoorde de Enschedese 74.667%. In de Grade II kür op muziek versloeg Annemarieke Nobel in het Nederlandse onderonsje Loes Cevaal. Tessa Baaijens-Van De Vrie haalde met een derde plaats het podium in de Grade IV-kür.

“Ik ben erg blij met het optreden van Rosenstolz hier”, zei een heel tevreden Lotte Krijnsen na afloop van haar proef. Krijnsen reed in Doha voor het eerst in de Grade III en daarmee ook haar nieuw gemaakte kür. Het jurylid bij M had er zelfs 77% voor over. Met een totaal van 74.667% wist Krijnsen haar Amerikaanse concurrente Rebecca Hart met El Corona Texel (v. Wynton) anderhalve procent voor te blijven. De Amerikaanse Para-Olympiër scoorde 73.178%.

Stuivertje wisselen in Grade II kür

Na de twee zeges in Grade II moest Loes Cevaal in de kür Annemarieke Nobel voorlaten. Nobel’s kür met Doo Schufro verliep goed en haar score van 71.322% betekende niet alleen de overwinning maar ook een pr op. Cevaal kwam met Happy Hero II tot een percentage van 70.878.

Tessa Baaijens derde in Grade IV kür

In Grade IV was de Braziliaan Rodolpho Riskalla opnieuw de beste. Op de Don Frederico-zoon Don Henrico kwam hij tot 82.483%. Op de tweede plaats eindigde Kate Shoemaker met Quiana (v. Quaterstern). De Amerikaanse scoorde 77.083%. Met 73.442% werd Tessa Baaijens-Van De Vrie op Happy Grace (v. Royal Dance) derde. Demi Uijtewaal en Winando (v. Jetset-D werden vijfde in de kür met 71.475%.

Grade V

Britney de Jong was met Fleetwood RR (v. Zizi Top) de enige Nederlandse combinatie in de Grade V. Ze werd vijfde met 70.983%. Deze rubriek kwam op naam van Kevin van Ham met Eros van ons Heem (v. Johson TN). De Belg, die ook al de eerste twee proeven won, kwam in de kür tot 74.433%.

Bron Horses.nl