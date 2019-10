Drie tweede plaatsen voor Kebie Raaijmakers bij internationaal debuut Exloo

Sinds augustus heeft Kebie Raaijmakers Happy Feet (Tuschinski x Animo) onder het zadel. De dertienjarige amazone had op het CDI in Exloo haar internationale debuut met de ervaren twaalfjarige KWPN'er. Vanmorgen reed Raaijmakers haar derde proef bij de Children en werd voor de derde keer tweede. De Duitse Allegra Schmitz-Morkramer was drie keer de beste.