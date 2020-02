Drie winnaars bij KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy Beuningen

In de gecombineerde Grade I, II, III klasse was Demi Vermeulen met haar fraaie Wannabe (v.Royal Dance) twee maal de beste. In de eerste proef reed Demi een hele nette, actieve proef met mooie aanleuning en scoorde de combinatie ruim 70%, in de tweede proef ging het net iets minder en bleef de score steken op ruim 68%.

In de Grade IV, V reed Sanne Voets met haar Demantur RS2 N.O.P. (v.Vivaldi) alleen de eerste proef en die wist de combinatie te winnen. In de tweede proef ging Neel Schakel-van Klei met haar Edison (v.Vivaldi) met de overwinning naar huis. Glasten Krapels reed Windhook (v.Waikiki) tweemaal naar de tweede plek.

Uitdagingen

Winnares Neel Schakel was blij met de verrichtingen van haar grote vos Edison. “Ik heb echt lekker gereden”, vertelt de amazone. “’s Morgens heb ik nog getwijfeld of ik wel zou gaan vanwege de wind, maar gelukkig nam de wind bij ons af en ging het prima. Het doel was om wat meer rust in mijn proeven te krijgen, maar wel met de juiste aanspanning. Bij vlagen is dat heel goed gelukt. In de tweede proef bleef ik net onder de 72%, en kreeg ik heel positief jury commentaar. Ik denk eigenlijk dat het een pr voor ons is.”

Over haar paard Edison vertelt Neel: “Hij is heel groot, maar heeft een klein hartje. Ik heb hem vanaf zijn vierde zelf opgeleid en het gaat steeds beter. Ik train bij Inge van der Schaft, ook alle credits voor haar.

Ik rijd nu ongeveer anderhalf jaar bij de paradressuur en ga er steeds meer uitdagingen in vinden. Mijn volgende doel is een plek in het kader, daarvoor moet ik nog één internationaal tellende score. Vroeger reed ik veel in de reguliere dressuursport. Ik zou eigenlijk net Grand Prix gaan starten toen bij mij ms geconstateerd werd en ik een stap terug moest doen. Met mijn scores van vandaag hoop ik ook een startbewijs te kunnen binnen halen voor de kwalificatiewedstrijd tijdens Indoor Brabant, genoeg leuke dingen om voor te gaan,” laat de amazone enthousiast weten.

Bron: KNHS