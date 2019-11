Driejarige Lemora H slaagt voor IBOP in Brummen met pas 14-jarige Levi Roeterink

Een blikvanger op de IBOP in Brummen vorige week was Lemora H (v.George Clooney). Niet alleen omdat de George Clooney-dochter slaagde voor de IBOP met onder andere een 8 voor haar stap, maar ook doordat de merrie dit deed met haar pas 14-jarige (!) eigenaresse en amazone Levi Roeterink.

Ondanks dat Levi heel wat wedstrijdervaring heeft, in 2018 behaalde de amazone nog brons bij de pony’s in het Z1 op de Hippiade, was het best spannend om dit zelf te doen. Een driejarig paard en een aanlegtest zijn toch weer heel wat anders.

‘Familiepaard’

Moeder Sandra Horstik: “Lemora is een familiepaard en werd door mij en Levi’s opa als veulen aangekocht bij Paardenkraamkliniek Jan Huurneman die haar fokte uit een ster, prok, voorlopig keur merrie van Zhivago. Ik had haar met mijn vader bekeken en we vonden haar erg mooi. Toen ik nog een keer met Noortje Radstake was wezen kijken, hebben we haar aangekocht.”

Lemora werd vervolgens geregistreerd op naam van oma Horstik-Visser uit Megchelen en onder toeziend oog van een trotse opa en oma behaalde Lemora later vandaag ook nog het Ster-predicaat met 75 punten voor exterieur en beweging. Zo kwam de familie met een veulenboek-merrie naar Brummen en keerde met een Ster, IBOP- merrie weer huiswaarts. Op naar de Centrale Keuring dit jaar.

Bron: KWPN Oost Gelderland/Horses.nl