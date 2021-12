Drievoudig Bundeskampioen Lissaro van de Helle met pensioen

De zestienjarige Hannoveraanse hengst Lissaro van de Helle (v. Lissabon) is door zijn eigenaresse Valentina Pistner met pensioen gestuurd, zo meldt Eurodressage op de website. In 2017 was de drievoudig Bundeskampioen door de familie Pistner aangeschaft, maar Valentina brak nooit echt door met Lissaro.

De in 2007 bij Hannoveraner Verband goedgekeurde Lissaro werd destijds door Paul Mais gekocht voor de springpaardenfokkerij. Maar naar zijn 50-dagentest waar de hengst 9.52 voor de dressuuronderdelen en 8.79 voor de springonderdelen scoorde, bleek zijn veelzijdigheid en talent voor de dressuur.

Zilver op WK in Verden

Lissaro kwam op Hof Rüscher-Konermann ter dekking en Claudia Rüscher nam de training op zich. Het paar was uiterst succesvol in de jonge paardenrubrieken. Ze werden drie maal Bundeskampioen en wonnen zilver op het WK in Verden bij de vijfjarige dressuurpaarden.

Edward Gal

Vlak na het WK verliet Lissaro de stallen van Rüscher en kwam enige tijd bij Edward Gal. Daar was hij maar kort, in 2012 werd de hengst geleased door de staatsstoeterij in Celle. Lissaro kwam weer in beeld toen hij werd gekocht door de Pistners. Valentina debuteerde met hem in 2017 bij de junioren. Ook onder Valentina brak de hengst niet door en was voor het laatst in 2017 in de internationale piste te zien. De afgelopen jaren liep hij nog wat nationale rubrieken in de Lichte Tour.

Dekhengst

Nu gaat Lissaro volledig de fokkerij in. Tegenover Eurodressage vertelde Valentina Pistner: “We zetten hem in als dekhengst, maar alleen met diepvriessperma. We zouden graag meer veulens hebben.”

Bron Eurodressage