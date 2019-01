Drievoudig Wereldkampioene Fiontini naar dik 75% in Grand Prix

Drievoudig Wereldkampioene Fiontini (v. Fassbinder) is met Severo Jurado Lopez in de koningsklasse aangekomen. Afgelopen weekend, op een Deense nationale wedstrijd in Esbjerg, liep de merrie in haar tweede Grand Prix naar dik 75%. Het is de bedoeling dat Fiontini straks de nieuwe kampioenschapspartner wordt voor Lopez, om die reden kocht Andreas Helgstrand een deel van de merrie terug in het voorjaar van 2018.

Fiontini werd als vijf, zes- en zevenjarige gehuldigd als kampioene op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. In oktober 2016 verkocht Andreas Helgstrand de merrie aan de Zweedse amazone Beata Söderberg, maar in 2018 kocht hij haar weer deels terug. De reden dat Helgstrand de merrie weer deels terugkocht was dat hij haar zeker wilde stellen als Lopez’ troef voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Anderhalf jaar om te oefenen

Voor Tokyo heeft Severo nu nog anderhalf jaar om te oefenen op het hoogste niveau en ondertussen loopt de merrie (nationaal) al naar 75,133%. “Ze moet nog sterker worden en meer routine krijgen, daar blijven we rustig aan werken”, zegt Severo Jurado Lopez op facebook over de tweede Grand Prix van de merrie.

