Droom komt uit voor Anna van Westbroek in de klasse L2 cat. D/E

Met een grote glimlach nam KNHS-kampioene Anna van Westbroek plaats op het hoogste schavot van het erepodium tijdens de prijsuitreiking. In de klasse L2 cat. D/E gesponsord door Pavo reed zij haar pony Kostolany naar een mooie score van 69,22%, wat haar de gouden medaille opleverde.

De 16-jarige kampioene vertelt: “Kostolany is een lekkere pittige pony en heel fijn om te rijden. Hij is voor mij een droom die uitkomt. We hebben hem gekocht als 2,5 jarige en nadat hij zadelmak is gemaakt door Glenn van der Knaap heb ik hem zelf helemaal opgeleid. We zijn samen al een keer eerder derde geworden op de KNHS Kampioenschappen in de klasse B, maar nu een overwinning in de klasse L2 is echt geweldig.”

Mooi in het ritme

“Zijn galop en draf zijn heel sterk. Hij loopt altijd mooi in een ritme en heeft een elegante uitstraling. Qua karakter is hij best pittig en heel alert, maar wel altijd gehoorzaam. Hij ziet alles om zich heen en is heel gevoelig maar dat kan ik in de proef ook makkelijk weer omzetten. Hij heeft altijd veel zin om te werken en heeft ontzettend veel in zijn mars. Je ziet hem door de jaren heen gewoon groeien. Ik denk zeker dat hij voor de toekomst veel potentie heeft voor de hogere klassen. Wij gaan nu lekker verder trainen richting het zomerseizoen en hopelijk kunnen we ons dan weer kwalificeren voor de Hippiade. Ik krijg ook heel fijn begeleiding van mijn instructeurs Myrna van Wijk en Ton de Kok. Het zou mooi zijn als we aan het eind van het jaar in de klasse Z kunnen starten, dat is in ieder geval ons doel.”

Uitslagen dressuurklasse L2 cat. D/E



Anna van Westbroek – Kostolany, 69,22

Indy Schoenmakers – Golden Flow, 68,66

Mascha Weinans – DDM Defilee de Mode, 67,11



Bron: KNHS