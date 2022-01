DSP: 326.000 euro voor hengst van Benicio

Op de veiling voor DSP-dressuurpaarden heeft de driejarige goedgekeurde hengst B (Benicio x Don Diamond) de topprijs opgeleverd. Zijn volle broer was vorig jaar de topper van de DSP-veiling. De driejarige premiehengst F (Fürst Samarant x Lissaro) werd afgeslagen voor 245.000 euro. Er werd lange tijd ook vanuit Nederland geboden op deze sterk bewegende vos, maar beide prijstoppers blijven uiteindelijk in Duitsland.

Vier paarden boven 100.000 euro

In totaal gingen vier paarden voor meer dan een ton onder de hamer. Er werd 181.000 euro betaald voor Oakley L (Totilas x Bordeaux), die verkocht werd door Reesink Horses en ook een nieuwe stal in Duitsland krijgt. Premiehengst Zenit (Zackery x Ehrenwort) leverde 108.000 euro op.

Totilas x Bordeaux. Foto: DSP

Ook Van Dalsem had een paard in de veiling. Deze I (Asgard’s Ibiza x For Romance I) blijft in Nederland.

Veilinguitslag

Bron: DSP Auction / Horses.nl