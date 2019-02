Dubbel feest voor Lara van Nek

Woensdag was Children-amazone Lara van Nek al onverslaanbaar in de inleidende proef op CDI Lier en voegde daar vandaag nog een overwinning aan toe. In het zadel van de Vivaldi-dochter Fariska behaalde ze een percentage van 75,513% in de landenproef. Voor de jonge amazone nog meer goed nieuws: ze is opgenomen in het A-kader Children.