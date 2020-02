Dubbele winst voor Katherine Bateson Chandler

De Amerikaanse Katherine Bateson Chandler behaalde twee overwinningen uit twee starts in de zevende week van het Global Dressage Festival (AGDF) in het Palm Beach International Equestrian Centre, Florida . Bateson Chandler en de KWPN-gefokte Alcazar(Contango x Ferro) wonnen de FEI Grand Prix Freestyle CDI5 * met een score van 76,105%. Dit is de enige CDI5 * -wedstrijd van AGDF, wat in totaal 12 weken lang duurt, en eindigt op 29 maart.

Yvonne Losos De Muñiz uit de Dominicaanse Republiek en haar eveneens KWPN-gefokte merrie Aquamarijn (United x Gribaldi) zette een goeie proef neer en eindigde op de tweede plaats met 75,115%. Ondanks een uitdagende rit in winderige omstandigheden wist de Spaanse Juan Matute Guimon met 72,76% de derde plaats te veroveren. Dit deed hij met de 17-jarige Don Diego (Don fredrico x Wolkenstein) die eerder uitgebracht werd door zijn vader Juan Matute Sr.

Plaatsen voor Tokyo

Bateson Chandler hoopt zich dit jaar te plaatsen in het Amerikaanse team voor de Olympische

spelen in Tokyo met de Contango ruin van Jane Forbes Clark. “Ik ben echt blij, omdat mijn paard twee of drie jaar geleden een echt probleem had met alles wat bewoog – hij is een beetje kijkerig op die manier. Vandaag ging hij naar binnen, keek nergens naar en won de proef. ” Verteld Bateson Chandler na afloop. Elke zomer traint de amazone voor Carl Hester in Engeland, die haar help het beste uit de ervaren ruin te halen . De combinatie heeft tot dusver hun laatste vier proeven gewonnen.

Bron: Global Dressage Festival