Dubbele zege voor Westfaalse kampioen D’Egalité

Op de Late Entry wedstrijd in het Duitse Pausin waren de hengsten van Gestüt Bonhomme oppermachtig. In de M- en S-klassen won de Westfaalse kampioenshengst D’Egalité (v. Don Juan de Hus) onder Lena Waldmann. Ook met de vijfjarige Fiderdance-zoon Fidelity won Waldmann twee keer, nu in de klassen A en L.

In 2015 werd D’Egalité kampioen van de Westfaalse hengstenkeuring. In de veiling die volgde schafte Gestüt Bonhomme de zoon van Don Juan de Hus aan voor 620.000 euro. Begin dit jaar debuteerde Lena Waldmann met de hengst in de Duitse S dressuur en begon met een tweede plek. Nu waren er in Pausin twee eerste plaatsen voor het paar. In de klasse M wonnen ze met 8.5 en in de S-klasse was de winst met 8.3.

Ook Fidelity wint twee keer

Met de in Oldenburg goedgekeurde Fidelity won Waldmann de klasse A met een 9 en in de klasse L werd het een zege met 9.1. In de L-klasse werd Waldmann ook nog tweede op Daim 19 (v. DonLorean) met 8.30.

Bron Equitaris