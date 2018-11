Dubbelslag in ZZ-Zwaar voor Annemieke van der Horst

Annemieke van der Horst-Meeus was zondag de koningin van het ZZ-Zwaar op de subtopwedstrijd in Rijen. Ze stuurde Guinness van de Wolfshoeve naar de winnende scores van 66,57% en 66,79%. In de eerste proef nam ze daarmee een voorsprong van ruim 3% en in de tweede proef liep dit gat zelfs op tot ruim 5%.

Van der Horst-Meeus was met deze scores veruit de beste deelneemster in haar rubriek. Chantal van Gils-Van Dongen werd een keer tweede met Gino (v. Oscar) met 63,21% en in de andere proef eindigde Marlieke Wortelboer met Einstein de la Vigne (v. Sandro Hit) als tweede met 61,07%.

Gebroeders in de prijzen

Behalve in het ZZ-Zwaar werden ook mooie scores behaald in de Lichte Tour. In de Prix St. Georges domineerde Lilian Merx met haar zelfgefokte halfbroertjes Veron en Darkhill. Met Veron, die na wat blessureleed weer zijn rentree maakte, eindigde ze met 67,79% aan kop. Met het dominante broertje Darkhill werd ze vierde met 65,37%. Waar ze heel blij was met Veron, baalde ze een beetje van Darkhill: “Hij kan veel meer, maar dat kwam vandaag gewoon niet uit de verf.” Tussen Merx nestelden Amy van Dijk met Django van de Wateringhoeve (v. DOn Renzo) (66,99%) en Dominique D’Hoore-Van der Horst met Wolfshoeve Excel (65,96%) zich op een tweede en derde plek.

In de drie kleine rubriekjes van de Intermédiaire I, Intermédiaire II en junioren wonnen respectievelijk Mariska Doorduin-Herlaar met Duchess Of Loxley (63,16%), Floor van Beek met Wisconsin (66,47%) en Jeannou Domenie met 2FreeDom’s Destiny (v. Ruben II) (60,15%). In de Grand Prix bleven geen deelnemers meer over na afzeggingen.

Uitslag subtop Rijen

Bron: Horses.nl