Dubbelslag voor Matthias Bouten en Johnson-zoon Meggle’s Boston

Nadat Matthias Bouten donderdag de 4* Grand Prix op zijn naam schreef, deed Bouten dat kunstje zaterdag nog even dunnetjes over. Bouten pronkte bovenaan de uitslagen lijst van de Kür op muziek met een verschil van meer dan 3%. Christoph Koschel mocht als tweede opstellen voor Lisa Müller, vrouw van topvoetballer Thomas Müller.

Bouten en zijn KWPN’er Meggle’s Boston (v.Johnson) verkeren in zeer goede vorm. In Oldenburg won het duo ook al de Kür op muziek en donderdag schreef Bouten met de door de familie Pleyter gefokte Johnson-zoon al de Grand Prix op zijn naam. In de Kür scoorde het duo een score van 78.900%, een nieuw persoonlijk record, en gaf daarmee de concurrentie het nakijken. Koschel en Ballentines (v.Belissimo M) kwamen tot een score van 75.490% en mochten als tweede opstellen.

Top vijf

Lisa Müller werd donderdag ook al derde in de Grand Prix en stond nu in de Kür op dezelfde positie. De Duitse stuurde Birkhof’s Dave FBW (v.Denaro) naar een percentage van 74.250% en maakte het podium compleet op de derde trede. In de top vijf van het klassement plaatste zich nog een Johnson-nakomeling vooraan erbij. KWPN’er C’est la Vie (v.Johnson), gefokt door A. Bekkers, tekende met zijn amazone Stefanie Schatz-Weihermüller voor een vijfde plaats met een score van 71.750%.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl