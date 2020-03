Dubbelslag voor Veerle van Hof en Isa Hollands op KNHS Indoor Kampioenschap

Wat een geweldige dag was het voor Veerle van Hof die maar liefst tweemaal op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen. Ze won zowel de klasse L1 cat. D/E als de M2 cat. D/E. Isa Hollands won zowel de B cat. D/E als de L1 cat. C en sloeg net als van Hof een dubbelslag.

De amazone uit Kerkrade die zich inmiddels tot het A-kader Children mag rekenen na sterke prestaties in Lier, had niet verwacht om in Ermelo twee titels in de wacht te slepen. Van Hof vertelt: “Ik heb gewoon goed mijn best gedaan en meer kun je eigenlijk niet doen. Beide pony’s liepen heel fijn vandaag. Ik ben echt blij met deze super resultaten.”

Van Hof vervolgt: “Nijebert’s Marc rijd ik nu voor het eerste seizoen en hij heeft een heel fijn en relaxt karakter. Hij heeft een sterke galop en kan goed verzamelen, maar vooral zijn draf is echt niet normaal, zo goed! Ook met Equine Parks Xander kon ik een fijne proef laten zien zonder spanning. Hij blijft op wedstrijd altijd heel chill en ontspannen maar zet wel zijn beste beentje voor op de momenten dat hij er moet zijn.”

Horka prijs klasse L1 cat. D/E

1. Veerle van Hof (Kerkrade) – Nijebert’s Marc, 71,722%

2. Floor Schevers (Meppen) – Ilinois Emelwerth, 71,389%

3. Jarissa Steenwijk (Oostwoud) – Orano, 68,000%

L1 cat. C voor Hollands

Na haar eerdere overwinning in de klasse B cat. D/E kreeg Isa Hollands later op de dag nogmaals de gouden medaille omgehangen, ditmaal in de klasse L1 cat. C. De pony Strawberry Boss reed ze naar een score van 69,66% waarmee de amazone nipt de winst pakte.

Hollands vertelt na de huldiging: “Ik was erg tevreden over de proef. Strawberry kan nog soms wel een schrikachtig zijn, maar hij was vandaag juist heel relaxt. Het fijne aan deze pony is dat hij altijd zijn best voor je zal doen. Hij laat me echt nooit in de steek. Plus dat hij ook een heerlijke knuffelpony is die dol is op aandacht.”

Hartog prijs klasse L1 cat. C

1. Isa Hollands (Schimmert) – Strawberry Boss, 69,667%

2. Gwenn Swaanen (Tilburg) – Laminka’s Loïse, 69,444%

3. Noor Cuppens (Zandhoven) – Pablo, 68,111%

Lees ook:

Bekijk hier alle uitslagen.

Bron: KNHS