Dubbelslag Werth: na Grand Prix ook bovenaan in Special

Op het CHIO Aken stond vanmiddag de Grand Prix Special op het programma en Werth stond daarin weer bovenaan. Werth verwees haar landgenote Dorothee Schneider en de Britse Charlotte Dujardin naar de tweede en derde plaats. Duitsland was met deze resultaten en die van de Grand Prix van donderdag oppermachtig in de landenstrijd.

Werth reed met Bella Rose (v.Belissimo M) een proef met sterke en minder sterke punten en het ging erom spannen of Werth of Schneider er met de overwinning vandoor ging. Bella Rose was zeer expressief, maar viel in de tweede piaffe wat stil. In de passage kwamen er tienen tevoorschijn, maar ook concurrent Showtime FRH (v.Sandro Hit) liet daar tienen voor noteren. Toch had Werth het geluk aan haar zijde en was de amazone met 84,447% de grote overwinnaar in de Grand Prix Special tot groot genoegen van het publiek dat compleet uit zijn plaat ging.

Schneider en Showtime

Dorothee Schneider reed een goede proef met Showtime FRH, en werd toch op sommige punten hoger beoordeeld dan misschien verdiend was. Het duo behaalde op de Olympische Spelen in Rio team goud en individueel zilver en was een tijd niet meer op het internationale podium te zien. Tot april dit jaar, en ook nu in Aken is het duo weer in goede vorm. Na een tweede plaats in de Grand Prix van donderdag (80,609%), herhaalde het duo dat kunstje en werd ook in de Special tweede met 83,617%.

Dujardin knappe eerste special

Dujardin startte met Erlentanz (v.Latimer) voor het eerst in een Grand Prix Special. De amazone heeft de ruin sinds maart van dit jaar onder het zadel en zette met dit nieuwe toppaard een zeer sterke proef neer met veel toekomstperspectief. Vooral de wissels om de twee waren een hoogtepunt in de proef waar het duo achten en negens voor scoorde. Dujardin kreeg aan het einde van de rit 80,851% toegekend en eindigde daarmee op knap op de derde plaats.

Duitsland oppermachtig

In de 5* Nations Cup over de Grand Prix en de Grand Prix Special boekte Duitsland een grote overwinning. Het team van Aken, bestaande uit Helen Langehanenberg, Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider en Isabell Werth, was ijzersterk en het is nu alleen de vraag welke ruiters en paarden er mee gaan naar het EK in Rotterdam. Denemarken eindigde sterk als tweede achter Duitsland en de Verenigde Staten werden derde in de landenwedstrijd.

Bekijk hier de GPS uitslag en Nations Cup uitslag.

Bron: Horses.nl