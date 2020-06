Dufour en Cassidy tien jaar een paar: ‘Alles aan hem te danken’

Het was gisteren precies tien jaar geleden dat de toen achttienjarige Deense dressuuramazone Cathrine Dufour de zevenjarige Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) in haar stallen verwelkomde. Het paar groeide uit tot een van de meest succesvolle Deense dressuurcombinaties. Dufour: "Hij is sindsdien mijn allerbeste vriend, hij heeft mijn carrière gemaakt."

Tien jaar geleden begon het sprookje van Cathrine Dufour en Cassidy. De zoon van Caprimond loodste zijn jonge amazone vanaf de junioren, via de U25 naar de top van de dressuursport bij de senioren. Meteen in hun eerste jaar bij de junioren, een maand nadat Dufour Cassidy op stal had gekregen, won het paar drie medailles op het EK. Twee individuele zilveren medailles en brons met het team. Daarna heeft Dufour in alle leeftijdsgroepen EK medailles gewonnen.

‘Hij heeft mijn carrière gemaakt’

Dufour: “Ik geloof dat wij het enige paar zijn dat vanaf de periode bij de junioren tot aan nu bij de senioren onafgebroken bij elkaar zijn geweest. Hij heeft zeker mijn carrière gemaakt en ik ben hem veel dank verschuldigd.”

‘Net een kleine pony’

De loopbaan van Cassidy en Cathrine Dufour ging niet helemaal zonder slag of stoot. De vos stond bekend als een spooky paard die gemakkelijk te heet werd. Maar Dufour zegt over hem dat hij altijd goed rijdbaar is geweest. “Het is een van de vele leuke kanten van hem”, vertelt ze. “Hij is soms net een kleine pony, super lief en schattig!”

Speciale band

“Ik verzorg hem elke dag zelf, ik vind het erg leuk om de tijd voor hem te nemen. Ik breng ongeveer een uur per dag door met borstelen en knuffelen voordat ik ga rijden”, vertelt Dufour. “We hebben een heel, heel speciale band, en hij is zeker een van de belangrijkste redenen waarom ik elke dag opsta en er naar uitkijk om de stal te gaan.”

Werth verslagen

In de tien jaar dat ze samen zijn hebben Dufour en Cassidy zestien medailles gewonnen en werden een aantal keren Deens nationaal kampioen. Ze behaalden hun hoogste score ooit van 89.445% in de kür op muziek tijdens het CDI5* in Stockholm afgelopen jaar. Ze verwezen Isabell Werth en Weihegold naar een tweede plaats.

Tweede Olympische Spelen

In december won Cathrine Dufour de wereldbekerkwalificatie in Gothenburg. Ze zei destijds dat ze niet mikte op de finale in Las Vegas, maar op haar tweede Olympische Spelen met Cassidy. Nu die zijn uitgesteld naar volgend jaar is het natuurlijk nog afwachten of dat lukt met de nu zeventienjarige ruin.

‘Hij blijft altijd bij ons’

“Met Cassidy wil ik gewoon elke dag genieten, van elke rit en wedstrijd. Ik weet zeker dat hij me zal laten weten wanneer het tijd is voor pensioen”, zegt Cathrine Dufour. “Voorlopig is hij nog steeds super blij en enthousiast om te werken. Zolang hij nog zo is en fit is, hou ik hem in de sport. Hij blijft in ieder geval altijd op ons erf.”

Bron FEI