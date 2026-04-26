Laudrup-Dufour rijdt nieuw PR in GPS Hagen met Freestyle

Mirjam Hommes
Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De Deense Cathrine Laudrup-Dufour (één van de kandidaten voor de wereldtitel deze zomer) heeft op het CDI in Hagen zondag een nieuw persoonlijk record gereden in de Grand Prix Spécial. Met haar toppaard Mount St John Freestyle (v. Fidermark) reed ze naar 83,085%. Het duo reed voor het laatst een GPS op het EK in Crozet vorig jaar. De score was toen 81,687%.

