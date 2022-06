Dufour verplettert concurrentie met dik 90% in kür

Cathrine Laudrup-Dufour verdedigde haar landstitel dit weekend met haar zogenaamd 'tweede paard' Vamos Amigos (v. Vitalis). Na de winst in de GP op zaterdag deed het duo er in de kür op muziek nog een schepje bovenop: een unanieme overwinning met 90,85% (vier van de vijf juryleden kwamen boven de 90% voor deze kür) en het Algemeen Deens Dressuurkampioenschap.

Het is natuurlijk een nationaal kampioenschap, met louter Deense jury’s, maar de score loog er niet om. Het jurylid bij M was zó enthousiast dat er zelfs een dikke 90% als technische score genoteerd kon worden en 98% voor het artistieke gedeelte.

Zack naar Zilver

De 18-jarige Blue Hors Zack (v. Rousseau), die met Nanna Skodborg Merrald dit weekend sterk terugkwam na een wedstrijdpauze, werd tweede. Zack en zijn amazone reden naar 83,7% gemiddeld in de kür op muziek. In de GP waren zij ook al tweede, dus het zilver in het kampioenschap was voor hen.

Strijd om brons

Lone Bang Larsen reed in de kür naar de derde plek met Thranegaardens Rostov (v. Romanov), op een score van precies 82%. In de GP waren zij echter vijfde. Het omgekeerde gold voor Andreas Helgstrand, die vandaag in de kür vijfde was met Queenparks Wendy (v. Sezuan), maar in de GP derde. Beide keren was Anna Kasprzak met Addict de Massa (v. San Amour) vierde. Lone Bang Larsen tekende na het optellen van de scores uiteindelijk voor de bronzen medaille in het Deens Kampioenschap.

Bohemian of Vamos Amigos?

Dufour sloeg op het kampioenschap een flink gat met de concurrentie en zal zich wellicht toch op het hoofd krabben over welk paard nu eigenlijk de beste keuze gaat zijn voor het WK van de zomer: de tienjarige Vamos Amigos (gefokt in Nederland bij Reesink) of toch Bohemian (v. Bordeaux). Dat de Deense bondscoach de kersverse landskampioene géén plaats in het team zal geven, lijkt uitgesloten. Het nationaal kampioenschap geeft de Denen in elk geval hoop voor het komende WK in eigen land.

Uitslag