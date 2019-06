Duits dressuurteam voor CHIO Aken bekend

Het Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei heeft gisteravond in Balve het dressuurteam bekend gemaakt voor de landenwedstrijd in Aken (16 - 21 juli). In deze belangrijke observatiewedstrijd richting het EK in Rotterdam komen de nieuwe kampioene Dorothee Schneider met Showtime FRH, Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB, Helen Langehanenberg met Damsey FRH en Isabell Werth met Bella Rose voor hun land in actie. Hubertus Schmidt is met de populaire hengst Escolar reserve.

Met het bekend maken van de namen voor de Nations Cup in Aken, begint het Duitse team voor het EK in Rotterdam vorm te krijgen. Aken is voor de Duitse dressuurruiters de tweede belangrijke observatiewedstrijd richting het EK.

Rothenberger en Cosmo in 4* Aken

Via zijn startbewijs in de de 4*-wedstrijd in Aken is er voor Sönke Rothenberger en Cosmo (v. Van Gogh) nog een mogelijkheid om zich in de kijker te rijden bij de bondscoach en DOKR. Rothenberger die met Cosmo in Balve tot een van de favorieten voor de nationale titel behoorde, moest de Van Gogh-zoon terugtrekken vanwege koliek.

Overige startplaatsen Aken

In het CDI4* kregen ook naast Rothenberger, Isabell Werth en Weihegold, Jessica von Bredow-Werndl met de KWPN merrie Zaire-E, reserveruiter Hubertus Schmidt met Escolar, Dorothee Schneider met haar tweede troef DSP Sammy Davis jr. en Benjamin Werndl met Daily Mirror een startbewijs.

Bron FN