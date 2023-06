Duits Kampioenschap: Rothenberger en Fendi rijden geen kür wegens hitte, ook Werth en Wandres trekken paarden terug

Op het Duitse kampioenschap dressuur verschijnen de combinaties vandaag voor de derde keer in de baan om de kür op muziek te rijden. Het kampioenschap telt als observatiewedstrijd voor het EK en daarom moeten alle ruiters de drie proeven rijden. Met temperaturen rond de 30 graden hebben Isabell Werth, Frederic Wandres en Sönke Rothenberger besloten de regels te negeren en hun eerste paarden te sparen. Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) komen wel aan start.

Van te voren was er al veel te doen om het Duits Kampioenschap dressuur. Vrijwel geen enkele wedstrijd kent dezelfde opbouw: drie dagen achter elkaar verschijnen de dressuurpaarden in de baan. Vrijdag lopen ze de Grand Prix, zaterdag de Spécial en zondag de kür op muziek. De temperaturen in Balve zijn rond de 30 graden en dus hebben drie topruiters hun toppaarden terug getrokken. Zij komen over twee weken weer aan start op het CHIO Aken.

Dispensatie

Opvallend is dat Sönke Rothenberger voorafgaand aan het kampioenschap al om dispensatie had gevraagd. Hij vond drie dagen achter elkaar lopen teveel voor zijn pas negenjarige Fendi (v. Franklin). De Duitse commissie erkende de dispensatie niet en dus stond Rothenberger wel op de startlijst voor de kür. Jessica von Bredow-Wernd had van te voren wél dispensatie gekregen en hoefde vandaag niet te starten. Toch rijdt zij haar toppaard Dalera wel de ring binnen om de kür op muziek te rijden.

Werth, Wandres en Rothenberger sparen paarden

Isabell Werth was de eerste die ‘de regels aan haar laars lapte’ en trok DSP Quantaz (v. Quaterback) terug voor de kür op muziek. De topamazone vond het niet verantwoord om, met het oog op CHIO Aken in twee weken, haar paard vandaag opnieuw in 30 graden te starten. Frederic Wandres en Sönke Rothenberger volgden dit voorbeeld.

Wandres had zich met twee paarden geplaatst en koos ervoor om zijn jongere paard te rijden. Dit betekent dat hij zijn toppaard Duke of Britain (v. Dimaggio) over twee weken niet in de CDI5* tour mag rijden op Aken. Rothenberger besloot een beroep te doen op Matchball (v. Millennium) en zal Fendi dus ook niet in Aken mogen rijden. Wandres en Rothenberger mogen in Aken wel van start in de CDI4* rubrieken.

Bron: eurodressage