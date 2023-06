Duits Kampioenschap: Sönke Rothenberger en Fendi vóór Jessica von Bredow en Dalera

Voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio is de combinatie Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB verslagen. In de Grand Prix van het Duits Kampioenschap in Balve kwam Sönke Rothenberger met de negenjarige Fendi (v. Franklin) met 79,76% nipt boven de regerend Olympisch en Europees Kampioen uit (79,4%).

Bij die bijzondere gebeurtenis moet wel gezegd worden dat Von Bredow en Dalera ongebruikelijke fouten in hun proef hadden. Beide wisselseries (vooral de tweeërs, die compleet de mist ingingen) gingen kapot en dat drukte de score flink. Verder leek Dalera juist in draf nog weer wat beter geworden. Die ongebruikelijke fouten liggen er misschien aan dat Dalera voor het laatst op een buitenconcours was op het Europees Kampioenschap in Hagen (2021!).

Fendi

Desalniettemin is de combinatie Sönke Rothenberger en Fendi er zeker één die de strijd aan kan knopen met de allerbeste combinaties van de wereld én op termijn ook over Von Bredow en TSF Dalera BB kan, qua beweging heeft Fendi in ieder geval nog meer in huis dan Dalera.

Voor nu zie je hier en daar in de proef (behalve in de passages die al geweldig zijn) de groenigheid van de negenjarige Fendi. Rothenberger reed gedurfd door de proef naar 79,76% en stond bij drie juryleden bovenaan.

Wandres, Werth, Wandres

Frederic Wandres volgde op plaats 3 (77,54%) met PSI-miljoenenpaard Bluetooth (v. Bordeaux) en versloeg daarmee ook ‘zichzelf’ met ‘eerste paard’ Duke of Britain FRH (v. Dimaggio), waarmee hij 5e werd (76,38%). Waar het bij Duke of Britain in de proef duidelijk aan impuls mankeerde en Duke of Britain in het verleden duidelijk betere proeven liep, zit Bluetooth in de lift.

Isabell Werth nestelde zich tussen Wandres’ beide paarden met DSP Quantaz (v. Quaterback) en scoorde 76,72%, goed voor een 4e plaats. Ook over de 75% ging nog Ingrid Klimke met Franziskus (v. Fidertanz), de combinatie werd 6e met 75,2%.

Sterk veld

Al met al ziet het er naar uit dat Duitsland dit jaar (en zeker volgend jaar) ijzersterk voor de dag gaat komen, met twee toppers als Dalera en Fendi in het team. Zes combinaties gingen in de Grand Prix van het Duits Kampioenschap over de 75%, nog drie over de 74%, twee over de 73% en in het 17 combinaties tellende veld slechts eentje onder de 70%.

Morgen Spécial Kampioenschap, zondag kür

Op de Duitse Kampioenschappen worden twee sets met medailles verdeeld: morgen in de Spécial en zondag nog een set in de kür.

Uitslag