Duitse amazones heersen bij Young Riders in Aken

Op de openingsdag van het internationale dressuurconcours voor de jeugd in Aken trapten de Young Riders af. Het werd een compleet Duits podium in een wedstrijd die werd ontsierd door enorme juryverschillen. Jana Lang won de Teamtest met de Johnson-zoon Baron. Julia Barbian werd tweede gevolgd door Helena Schmitz-Morkramer. Op de vijftiende plaats kwam Sanne Paulissen als beste Nederlandse.

De drie juryleden Yuri Romanov (op H), Elke Ebert (C) en Marietta Almasy (B) waren konden het over een aantal combinaties niet eens worden. Nog wel over de winnares Jana Lang die met Baron, gefokt door J. A. M. Hurkmans, met twee eerste en een tweede plaats en 74.657% eerste werd. Julia Barbian scoorde 72.745% met Valentina 91 (v. Vitalis) en stond bij Romanov op kop en werd verder als vijfde en tweede geplaatst. Met een tiende, tweede en achtste plaats werd Helena Schmitz-Morkramer derde op DSP Lifestyle (v. Lord Fanatstic). Ze scoorde 70.980%.

Grote juryverschillen bij Nederlanders

Van de Nederlandse combinaties combinaties hadden Kimberly Pap en Sanne van der Pols veel last van enorme verschillen. Pap stuurde Floris (v. Ampere) naar 67.157%. Bij Romanov kreeg ze 70.294% en stond daarmee negende, bij Ebert kreeg ze 64.118% en dat was een 21ste plaats. Sanne van der Pols en haar paard Excellentie (v. Blue Hors Don Schufro) stonden bij Ebert vierde met 70.588%, bij Romanov achttiende met 66.176% en bij Almasy 21ste met 64.412%. In de eindrangschikking werd Pap zestiende en Van der Pols zeventiende. Sanne Paulissen kwam er net voor met haar vijftiende plaats, ze reed met Flugel (v. United) een percentage van 67.255%. De score van Paulissen werd gedrukt door Almasy.

Bron Horses.nl