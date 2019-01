Duitse dressuur-kaderleden tegen Hi/Lo-drop en verkorte Grand Prix

Leden van de federale kaders hebben zich uitgesproken tegen voorgestelde veranderingen in hun discipline meldt de Duitse Bond (FN) op hen website. Op de traditionele bijeenkomst aan het begin van het jaar in Warendorf hebben de leden van de nationale kaders dressuur onder andere de nieuwste ontwikkelingen in hen vakgebied behandeld. Samen spraken de kaderleden zich uit tegen de invoering van de zogenaamde Hi/Lo-drop en de verkorte Grand Prix.

Tijdens de Algemene Vergadering van de FEI in november 2018, presenteerde de werkgroep Dressuur jury leden (DJWG) een catalogus met aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van internationale dressuurwedstrijden. Een van de belangrijkste maatregelen hierin is de zogenaamde hi/lo-drop. Dit betekent dat de hoogste en laagste scores (hoog/laag) van de juryleden worden verwijderd en de resterende score wordt gebruikt om de algehele score te berekenen. Al tijdens de FEI Algemene Vergadering 2017 zou hierover gestemd moeten worden, door protesten ging het voorstel van tafel. Nu staat het Hi/Lo-voorstel opnieuw op tafel.

Beperken

Het maakt deel uit van de dressuur-filosofie dat paard en ruiter vanuit een 360°-perspectief moeten worden beoordeeld. Om deze reden zijn de juryleden verdeeld over alle zijden van de ring en wordt er van verschillende hoeken beoordeeld. Hi/Lo zou dit perspectief beperken. Alleen het all-round perspectief zorgt ervoor dat het niveau van een bepaald paard volledig kan worden geëvalueerd. Elk jurylid heeft de mogelijkheid om trainings-misstanden zoals een verzakte rug, een ingeklapte nek, een open mond of een uithangende tong.

Gevaar

Bij hi/lo bestaat echter het gevaar dat de jury die deze fouten correct beoordeelt, het streep-resultaat zal zijn. Het eindresultaat geeft niet de algehele prestatie weer, maar geeft de ruiter of amazone een onverdiend voordeel. Een ander argument tegen hi/lo is dat sommige specifieke goede prestaties niet langer kunnen worden geïdentificeerd door de uitslag; de scores komen dichter bij elkaar en middelmatigheid zal zegevieren. Voor allen, toeschouwers, juryleden, coaches en ruiters, wordt het moeilijker om de echt goede te onderscheiden van de minder goede. Uiteindelijk zijn jury’s die correcte punten toekennen dus overbodig.

Vraag om herinvoering van voetnoten

De dressuurruiters waren ook voorstander van het opnemen van de zogenaamde voetnoten voor ruiter en paard in de evaluatie. Al in 2017 had de FEI de “Collective Marks” voor het paard afgeschaft, waarbij de score voor zit en invloed van de ruiter bleef. In die tijd was deze beslissing al een groot misverstand bij de ruiters, de bondscoach Monica Theodorescu en de dressuurcommissie. “De voetnoten zijn essentieel om de waarde van de principes van de dressuur te onderstrepen,” reageerde Monica Theodorescu.

Verkorte Grand Prix

Ook de verkorte Grand Prix kon rekenen op weerstand van de kaderleden. De proef werd ingekort van 5,45 minuten tot exact vijf minuten. De combinaties bleven vaak tot de aankondiging van hen scores in de arena en gaven vervolgens een kort interview af. “Er is niets mis met het maken van interviews na elke rit en de individuele muziek maakt het leuker voor het publiek, zoals het succesvol was in Stuttgart, bijvoorbeeld. We zien ook dat dergelijke toernooien goed werken met de klassieke Grand Prix en Special Tour wanneer de omstandigheden goed zijn en de tribunes vol zijn. Maar het pseudo-argument dat verkorte proeven meer media-aandacht met zich mee brengt, klopt voor mij niet. We worden geconfronteerd met fundamentele uitdagingen zoals het gebruik van sociale media en foto’s van de warming-up en de vraag of paarden überhaupt mogen worden gereden. We hebben een totaalpakket nodig om onze sport beter te promoten en vooruit te helpen,” zei Isabell Werth.

Structuur en lengte

Voor de leden staat het vast: structuur en de lengte van de Grand Prix-proeven hebben zin. Alles wat deel uitmaakt van de dressuur wordt zo gevraagd en zo ontstaat een volledig beeld van de staat van training van paard en ruiter. “We staan ​​open voor het ontwikkelen van onze sport. Je kunt veel veranderen, maar houd in gedachten dat een paard altijd een paard blijft,” zei Isabell Werth. “Wij ruiters ervaren vaak dat een paard ontspant tijdens de proef, en went aan de omgeving. Het zou daarom niet in de geest van het “Welzijn van het paard” zijn om de Grand Prix permanent te verkorten. We kunnen zeker nuances bespreken, maar we moeten geen flow en harmonie nemen zoals het nu gebeurt. Dat gaat ten koste van de paarden.” Of en wanneer de wijzigingen daadwerkelijk in deze vorm zullen worden afgerond, is momenteel onbekend. De volgende vergaderingen zijn het FEI-Sports Forum in april en de Algemene Vergadering in november.

Bron: FN/Horses.nl