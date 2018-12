Duitse FN: humane doping controles op nationale wedstrijden

Kort voor de jaarwisseling lijkt de tijd van grote veranderingen te zijn - dit geldt ook voor het regelboek nationale wedstrijden (Leistungsprüfungsordnung; LPO) van de Duitse Hippische Federatie (FN). Belangrijkste innovatie: vanaf 2019 kunnen ruiters en amazones ook rekenen op dopingcontroles op nationale wedstrijden.

De Duitse Hippische Federatie bracht vandaag niet alleen de geplande wijzigingen in de APO (Anti Doping Ordnung; het Anti-Doping reglement) naar buiten, maar kondigde ook enkele aanpassingen in de huidige LPO. De LPO is het geheel van regels voor alle nationale wedstrijden, ofwel de regels voor het houden van wedstrijden.

Anti-dopingregel

Hoewel de meeste veranderingen slechts kleine details zijn – bijvoorbeeld welke beenbescherming is toegestaan op het voorterrein – is er ook één fundamentele verandering. De Sportraad heeft besloten om de humane anti-dopingregel toe te passen op alle nationale wedstrijden. Tot nu toe konden ruiters en amazones alleen tijdens internationale wedstrijden aan een dopingcontrole worden onderworpen. “Individuele gevallen in binnen- en buitenland hebben ons laten zien dat er reden is om meer aandacht te besteden aan dopinggebruik bij paardensport buiten de kaders om”, verklaarde Dr. med. Dennis Peiler, Managing Director van het Duitse Olympisch Comité voor de Hippische Sport (DOKR).

ADO NU DEEL VAN DE LPO

Het anti-doping reglement (ADO) maakt nu officieel deel uit van het wedstrijdreglement (LPO), en geldt vanaf 1 januari 2019. Vanaf volgend jaar kunnen deelnemers op elk moment worden getest op doping-middelen, of het nu op een nationale of een internationale wedstrijd is. De bijbehorende controles worden uitgevoerd door het Nationale Anti-Doping Agentschap (NADA). Iedereen die lijdt aan een ziekte waarvoor medicijnen worden genomen en op de lijst van verboden stoffen (bijvoorbeeld Astma of allergieën) staan, hebben een vrijstelling voor Therapeutische Doeleinden (TUE) nodig.

Bron: St-Georg/Horses.nl