Duitse ponyhengst verslaat Bundeschampionat-winnaar

Op de dressuurwedstrijd in het Duitse Langenfeld was de kleinste deelnemer in de Klasse A die zijn grote concurrenten het nakijken gaf. Janine Drissen stuurde de ponyhengst FS Don Juan de Luxe naar de zege en verwees Bundeschampionat-winnaar Destello OLD (Dimaggio x Fürst Fugger) naar de tweede plek.

De vierjarige in Duitsland goedgekeurde hengst FS Don Juan de Luxe (v. Don’t Worry) van Ferienhof Stücker liep onder Janine Drissen naar het eindcijfer 8,5. Daarmee versloeg het paar de Oldenburger hengst Destello OLD met 0,1 punt. Beatrice Buchwald had de zoon van Dimaggio en Bundeschampionat-winnaar onder het zadel en kreeg 8,4 voor haar proef.

King’s Pleasure

In de Klasse L zegevierde de in Oldenburg goedgekeurde KWPN’er King’s Pleasure (Dark Pleasure x Johnson) van Eugène Reesink. Het fokproduct van Wout Plaisier werd door Beatrice Buchwald voorgesteld en kreeg een 8,2 voor de proef. Het paar scoorde voor de draf en galop een 8,5 en een 8 voor de stap.

Bron St.Georg