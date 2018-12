Duitsers delven onderspit tegen Deen Daniel Bachmann in Grand Prix Frankfurt

In de Grand Prix in Frankfurt hadden de Duitse ruiters vanmorgen het nakijken. De Deen Daniel Bachmann reed een zeer sterke proef met de tienjarige Blue Horse Zepter en ging er met de overwinning vandoor.

De Deen kwam als negende aan de start met zijn ruin Blue Horse Zepter (Blue Horse Zack x Wolkentanz). De combinatie liet een zeer sterke proef zien, waarmee zijn optreden door (bijna) alle juryleden met een percentage boven de 78% werd beloond. Ze plaatsten hem unaniem op de eerste plaats en met een totaalscore van 78,54% won hij deze Grand Prix.

Ruim verschil

Met een verschil van bijna 2% stak hij daarmee met kop en schouders uit boven het sterke Duitse team. Jessica von Bredow-Werndl eindigde met haar Jazz-nakomeing Zaire-E (76,04%) net achter Kristina Bröring-Sprehe. Zij kwam met Desperados FRH de ring in en haalde 76,89% waarmee ze op de tweede plaats belandde. Isabel Werth had Don Johnson FRH meegebracht naar Frankfurt en was vandaag minder succesvol. Ze moest haar Duitse collega’s voor zich dulden en eindigde uiteindelijk op plaats vier met 75,08%.

Uitslag

