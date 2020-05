Duitsland komt met online dressuur- en springwedstrijden

De Equi-League gaat op 16 mei een openbare testfase in. Deze online wedstrijden worden ook toegankelijk voor ruiters uit andere landen dan Duitsland.

“We hebben de afgelopen weken al enkele interne tests uitgevoerd”, legt Mario Cron, partner van EQUI-LEAGUE GmbH, uit. “Onze grootste zorg was bij de verdere uitwerking van het concept hoe we gelijke kansen en het dierenwelzijn zo goed mogelijk kunnen garanderen.”

Wedstrijdgevoel

Intern zijn al enkele proefwedstrijden gehouden om te zien hoe het concept in de praktijk bleek te zijn. Volker Wulff vertelt: “we hebben ervaren dat zelfs de meest sceptische ruiters veel plezier beleefden aan de online proeven en ook echt het wedstrijdgevoel hadden.”

App voor smartphone

Op technisch gebied ligt de uitdaging om een uniforme app te bouwen die op alle smartphone toestellen werkt. Naar verwachting is deze app in juni beschikbaar voor iedereen. In de testwedstrijd van 16 mei wordt de app ook gebruikt en zal worden gevraagd naar de ervaringen.

Dressuurproeven

De dressuurwedstrijd wordt uitgeschreven voor de Duitse klassen E tot M (Nederlandse B tot en met Z proeven) en jonge paardenproeven in de klassen A en L (vergelijkbaar met Nederlandse M/Z proeven).

Springparcoursen

De springproeven lopen over parcours in de klassen E tot M, d.w.z. een hoogte van 85 tot 125 centimeter. Daarnaast is er ook een springwedstrijd voor jonge paarden met een parcours van 1,10 m.

Goed doel

Deelnemers uit het buitenland komen ook in aanmerking om te starten. Het inschrijfgeld bedraagt ​​5 euro, waarvan 2 euro wordt geschonken aan de vereniging “Paarden voor onze kinderen e.V.”.

