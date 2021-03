Duitsland leidt de dans in Nations Cup dressuur Wellington

Op de eerste dag van de Nations Cup op het Global Dressage Festival in Wellington gaat het Duitse team aan kop. De twee Lichte Tour ruiters Frederic Wandres met Quizmaster (v. Quasar de Charry) en Kevin Kohmann op de KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star) zorgden met hun twee scores van ruim 74% dat de Duitsers de Amerikanen voor bleven. Canada staat op de derde plaats. Vandaag wordt het tweede onderdeel, de Special en de Inter I, verreden.

De Nations Cup in Wellington, de eerste van dit jaar, is de enige wedstrijd waar de landenteams uit Lichte Tour- en Grand Prix-ruiters bestaan. Bij de Duitsers reden drie van de vier ruiters een score van ruim 74%. De in Amerika woonachtige Kevin Kohmann stuurde de KWPN-hengst Five Star naar 74.177% wat individueel een tweede plek in de Prix St.George opleverde. Frederic Wandres pakte in de Prix de koppositie op de negenjarige Hannoveraan Quizmaster met een percentage van 74.765.

Adrienne Lyle beste in GP met Harmony’s Duval

In de Grand Prix zorgde Christoph Koschel voor de derde goede resultaat voor de Duitsers. Met de KWPN’er Eaton Unitechno (v. Wynton) kreeg hij 72.891% voor zijn proef. In de landenwedstrijd wordt daar 1.5% bonus bijgeteld waardoor zijn percentage op 74.391 uitkwam. Koschel moest in de Grand Prix de Amerikaanse Adrienne Lyle voorlaten. Lyle reed op de Rousseau-zoon Harmony’s Duval de winnende score van 75.435% inclusief de 1,5% bonus.

Von Martels rijdt pr met Eclips

In het individuele klassement van de Grand Prix volgde Chris von Martels met de twaalfjarige KWPN’er Eclips (v. Apache) op de derde plaats. De Canadees reed een persoonlijk record van 72.870% (met bonus 74.370%). De 21-jarige Benjamin Ebeling werd vierde Illuster Van de Kampert (v. Spielberg) met 72.152% en zijn landgenote Jennifer Schrader-Williams op de 18-jarige Millione (v. Milan) werd met 71.783% vijfde.

Het Duitse team gaat met 223.333% aan de leiding. De Amerikanen hebben een totaal van 222.370 en de Canadezen volgen met 217.848 voor Australië met 192.239.

Bron Horses.nl