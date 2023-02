Duitsland leidt halverwege Nations Cup dressuur Wellington

Het Duitse dressuurteam gaat aan de leiding na de eerste dag van de Nations Cup in Wellington. Het team, bestaande uit één Lichte Tour-ruiter en drie GP-combinaties, staat ruim drie procent voor op de Amerikanen. Zweden volgt op de derde plaats. De landenwedstrijd gaat vandaag verder met de Inter I en de Special.

Frederic Wandres zorgde voor de hoogste score van het Duitse team. Wandres en de Hochadel-zoon Harrods 3, de enige Lichte Tour combinatie in het team, kreeg 74.853%. Hij voerde hiermee ook het individuele klassement van de PSG aan. De individueel startende Alexander Yde Helgstrand werd tweede met Belantis (v. Benetton Dream FRH) met 73.118%. Charlotte Jorst werd derde op Zhaplin Langholt (v. Zonik) en was met het percentage van 72.353 de beste van team USA.

De Duitsers Michael Klimke met Harmony’s Sanrino RHP(v. San Remo OLD) en Anna-Christina Abbelen met Sam Donnerhall (v. Samarant) kregen voor hun Grand Prix-proeven percentages van ruim boven de 70% inclusief de 1,5% bonus. Samen met Wandres brachten ze hun land op de eerste plek.

Zweedse amazones aan kop in GP

In de Grand Prix waren de Zweedse amazones Tinne Vilhelmson Silfvén met Devanto (v. De Chirico) en Caroline Darcourt op Lord Django (v. Stalypso) de lijstaanvoerders. Vilhelmson scoorde 72.283 inclusief de 1.5% bonus die de GP-ruiters krijgen in de landenwedstrijd. Darcourt kreeg 72.130 inc +1.5%. De derde en tevens laatste combinatie voor Zweden haalde hey totaal voor hun land naar beneden. Christina Devine kwam met Slaebaekgaard’s Santino (v. Sir Donnerhall) niet verder dan 62.294%.

Bohemian teruggetrokken

Iedereen keek ook uit naar het debuut van de Koreaan Dong Seon Kim met zijn onlangs aangeschafte Bohemian (v. Bordeaux). De dertienjarige Westfaler-ruin, die met Cathrine Laudrup-Dufour vierde werd op de Olympische Spelen in Tokio, was duidelijk nog niet klaar voor de wedstrijd. De ruiter trok het paard vlak voor aanvang terug.

Bron Dressage News/Horses.nl