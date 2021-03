Duitsland verslaat USA in eerste Nations Cup met minimaal verschil

Afgelopen nacht was het tweede onderdeel van de Nations Cup dressuur in Wellington. De Duitsers konden na de Inter I en de Grand Prix Special hun koppositie vasthouden. Toch kwam gastheer Amerika door drie goede Specials nog dicht bij het Duitse team, het verschil bedroeg uiteindelijk 0.187%. Canada eindigde op de derde plaats.

De Nations Cup in Wellington, de eerste van dit jaar, is de enige wedstrijd waar de landenteams uit Lichte Tour- en Grand Prix-ruiters bestaan. Net als in de Prix St.Georges domineerden de Duitsers de Inter I. Frederic Wandres boekte een overtuigende zege met Quizmaster (v. Quasar de Charry), hij scoorde 76.529%. Met een percentage van 74.206% werd Kevin Kohmann tweede op de KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star).

Koschel en Eaton Unitechno

De derde Duitser Christoph Koschel reed de Special met de KWPN’er Eaton Unitechno (v. Wynton). Zijn score van 73% was goed voor de vierde plaats. Het aangalopperen in een appuyement stond een hogere klassering voor Koschel in de weg. Het kostte bijna zijn team de kop. De Amerikanen bezetten in de Special de eerste drie plekken. Adrienne Lyle won opnieuw met de Rousseau-zoon Harmony’s Duval met 74.489% (voor teamscore komt daar 1,5% bij op). Jennifer Schrader-Williams werd tweede op de 18-jarige Millione (v. Milan) met 73.958%. De 21-jarige Benjamin Ebeling scoorde met Illuster Van de Kampert (v. Spielberg) 73.064% en werd derde.

Von Martels beste Canadees

Team Canada werd derde inde Nations Cup met een totaal van 437.071%. Net als Amerika bestond hun team alleen uit Grand Prix-ruiters met als beste ruiter Chris von Martels met de twaalfjarige KWPN’er Eclips (v. Apache). In de Special werd hij vijfde met 72.319%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht GDF Wellington