Duitsland wint Nations Cup dressuur in Wellington

Voor de derde keer op rij won het Duitse dressuurteam gisteren de Nations Cup in Wellington. Het gemixte team met één Lichte Tour (Frederic Wandres) en drie Zware Tour combinaties (Michael Klimke, Felicitas Hendricks en Anna-Cristina Abbelen) kwam na twee onderdelen op de winnende score van 437.844%. De Amerikanen werden tweede met 427.285% gevolgd door het Zweedse team met 414.498%.

Op de tweede dag van de Nations Cup stond de Inter I en de Special op het programma. De 20-jarige Amerikaan Christian Simonson stuurde Son of a Lady (v. Soreldo) naar een pr van 72.706% in de Inter I en was hiermee de beste teamruiter. In de Inter I, die door Alexander Yde Helgstrand met Belantis (v. Benetton Dream FRH) werd gewonnen, werd Frederic Wandres met Harrods 3 (v. Hochadel) derde.

Paardenwissel

Een last-minute paardenwissel voor Wandres bleek een winnende formule. Hij en de 10-jarige Hannoveraanse ruin Harrods 3 begonnen met een zege in de Prix St. Georges (74,853%). De basis voor de overwinning van de Duitsers was gelegd. Het was pas de vierde internationale start voor het paar en hun eerste optreden in de Nations Cup.

“We kunnen plannen maken, maar soms loopt het anders. De situatie wisselde een beetje met het paard dat ik het liefst hierheen wilde halen. Dus nam ik Harrods mee, die al een stap verder is in zijn opleiding. Hij heeft al een Nationale Grand Prix gereden, maar ik deed de stap terug voor het Duitse team…Uiteindelijk wonnen we de NAtions Cup”, aldus Wandres.

De Amerikaanse Lichte Tour combinaties Charlotte Jorst met Zhaplin Langholt (v. Zonik) en Anna Marek met Duvel (v. Florencio) werden vierde en vijfde.

Zware Tour

Hoogste score voor het Duitse team op de tweede dag in de Special nam hun jongste amazone, de 22-jarige Felicitas Hendricks, voor haar rekening. Met Drombusch (v. Destano) kwam ze tot een pr van 72,234%. Het was de eerste senioren Nations Cup voor Felicitas. De Zware Tour-combinaties kregen een bonus van 1,5% werd toegevoegd aan hun scores.

Hendricks werd tweede in de Special die door Julio Mendoza Loor werd gewonnen op de KWPN’er Jewel’s Goldstrike (v. Bretton Woods). Michael Klimke en Anna-Cristina Abbelen werden derde en vierde met hun paarden Harmony’s Sanrino RHP (v. San Remo OLD) en Sam Donnerhall (v. Samarant). Tinne Vilhelmson Silfvén was met haar vijfde plaats op Devanto (v. De Chirico) de beste Zweedse combinatie.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron FEI/Horses.nl