Dujardin en Times Kismet ook klasse apart in Inter I, Marlies van Baalen vierde

Charlotte Dujardin imponeerde al met een unanieme overwinning in de PSG op de elegante KWPN'er Times Kismet (Ampère x Lord Leatherdale) op het CHIO in Aken. Ze benaderde haar persoonlijk record in hun tweede internationale optreden. Gisteren stuurde de Britse topamazone de achtjarige merrie wel naar een dik pr in de Inter I e won opnieuw. Marlies van Baalen reed met Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) ook een pr en werd vierde.

Het was opnieuw een feest om naar de proef van Charlotte Dujardin en Times Kismet te kijken. De juryleden gaven meerdere 8-en, 8,5-en en zelfs negens voor de schouderbinnenwaartsen en drafvoltes en de algemene indruk. Unaniem zetten de juryleden het duo op de eerste plaats met 78.294%, een nieuw pr voor de Ampere-dochter. En dat terwijl er nog ruimte was voor verbetering op een paar onderdelen zoals het achterwaarts en de stap.

Dujardin zei later: “Ik ben zo blij met Kismet! Dit was haar derde Inter I. Ze is nog heel groen, pas acht jaar oud en ze heeft nog nooit voor zoveel publiek gelopen als hier. Vanuit dat oogpunt – ben ik helemaal blij met haar!”

Wandres weer tweede

Net als in de Prix St.Georges werd Frederic Wandres en Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry) ook tweede in de Inter I met 75.441%. Hoogte punten waren de uitgestrekte gangen van de elfjarige Hannoveraan. Ook hier waren de juryleden het erover eens dat dit de tweede plaats moest zijn.

Van Baalen en Van Liere op vier en vijf

De derde plaats ging naar Therese Nilshagen en haar eveneens pas achtjarige Hannoveraner hengst La Vie (v. Livaldon). De Zweedse amazone die zich met de hengst onlangs plaatste voor de finale van de Nürnberger Burg Pokal, scoorde 73.441%. Net iets meer dan Marlies van Baalen voor haar goede proef met Jacky Kennedy DVB 72.971% scoorde. Met een percentage 72.471 werd Dinja van Liere vijfde met toekomsttalent Vita di Lusso (v. Vitalis) waarmee ze vorige maand op het NK Dressuur gekroond werd tot kampioen in de Lichte Tour.

Marlies van Baalen en Jacky Kennedy DVB in Aken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/persbericht CHIO Aken