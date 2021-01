Dujardin geniet ook van dressuur als eigenaar

Regerend Olympisch kampioene Charlotte Dujardin was te gast in een podcast van Horse & Hound. Dujardin vertelde dat ze het afgelopen jaar een hele nieuwe ervaring in de dressuursport had opgedaan. Nu niet als amazone, maar als eigenaresse van een dressuurpaard. Ze gaf haar eigen KWPN'er En Vogue (v. Jazz) aan haar mentor Carl Hester om te rijden.

Dujardin heeft een hele rij goede paarden om te rijden, van vierjarigen tot haar huidige Grand Prix-paarden, Freestyle en de Apache-zoon Gio. De Britse amazone rijdt er zo’n elf per dag en vond het niet raar om één van haar toppers aan Carl Hester te geven.

‘Vogue is leuk voor Carl’

“Vogue is een paard dat ik als driejarige heb gekocht en heb opgeleid tot de Grand Prix – ik heb zelf een paar Grand Prix-proeven met hem gereden – maar met twee andere Grand Prix-paarden, dacht ik dat het voor Carl leuk zou zijn om Vogue hebben. Hij is een fantastische paard om te rijden”, vertelde Charlotte Dujardin in de Horse & Hound Podcast.

‘Ik geniet er van!’

“Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik geniet er echt van om iemand anders op mijn paarden te zien rijden. Bij de nationale kampioenschappen werd ik echt emotioneel toen ik Carl op Vogue zag.”

Emotioneel

Hester werd met En Vogue tweede het nationale kampioenschap en scoorde maar liefst 86.48% in de kür. Dujardin: “Het was zo bijzonder om Carl op mijn paard te zien, een paard dat zoveel voor me betekent; hij was een heel moeilijk jong paard, niet ondeugend, maar hij was gewoon heel heet in de training. Het was erg emotioneel en ook een moment om heel trots moment voor mij.”

‘Ik had het geluk dat Carl me Valegro gaf’

Dujardin besteedt ook één van haar jonge talenten uit. De zevenjarige River Rise Isabella (v. Don Frederic) is onder het zadel van Katie Bailey. “Als ruiters werken we allemaal zo hard en we willen allemaal hét paard hebben. Ik had het geluk dat Carl zo gul was en me de kans gaf om mijn dromen te vervullen,” vertelt Charlotte verder in de podcast, verwijzend naar Hester die haar de rit van de jonge Valegro gaf toen ze aan het begin van haar eigen Grand Prix-carrière stond.

‘Ik geniet er van’

“Als ik zoiets voor iemand anders kan doen, wil ik dat graag doen. Ik geniet er echt van om andere mensen te zien rijden en te zien hoe mijn paarden zich ontwikkelen”, besluit Charlotte Dujardin.

Luister hier naar de podcast.

Bron Horse & Hound