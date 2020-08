Dujardin rijdt Gio naar 81% bij GPS in stromende regen

Op een nationaal concours in Hartpury, Engeland, reed Charlotte Dujardin met KWPN'er Gio (v. Apache) naar 81% in de Grand Prix Spécial. "Gio was een schat terwijl de regen tijdens zijn proef met bakken uit de lucht kwam" schrijft de amazone op Facebook. Met toppaard Mount St John Freestyle (v. Fidermark) scoorde Dujardin 83% in de GPS.

“Het was voor mij een kans om de paarden voor te stellen aan twee juryleden op vijfsterrenniveau” vertelt Dujardin. “Ik ben heel trots op allebei, ze hadden beiden een paar tienen op hun protocol. Allebei vorderen ze goed in de training nu de druk er wat af is en we weer tijd hebben om thuis te trainen.”

De laatste lijn met Freestyle:

Dubbel

Voor Dujardin zelf voelt het wat dubbel, laat ze weten: “Ik wil ontzettend graag vaker wedstrijden rijden, maar tegelijkertijd waardeer ik ook dat dit jaar wat stiller is en we meer tijd hebben om thuis met de paarden door te brengen.”

Bron: Facebook / Horses.nl