Dujardin rijdt nieuwe troef naar bijna 80% bij GP-debuut

Charlotte Dujardin verscheen vandaag voor het eerst met de negenjarige Gio (v. Apache) in de Grand Prix. Het resultaat mocht er wezen, want het duo scoorde bijna 80% bij hun debuut. De KWPN-gefokte vos, die door Dujardin 'Pumpkin' genoemd wordt, is in eigendom van Renai Hart en Dujardin zelf.

Dujardin heeft eerder laten weten dat ze in de 1m62 grote Gio een kandidaat ziet voor Tokio. De scores bij hun debuut stellen in elk geval niet teleur.

Met de tienjarige merrie Mount St John Valencia (v. Vivaldi) kwam de Britse aan de start in de Lichte Tour. Het leverde twee scores van 77% op.

Bron: Horses.nl / Facebook

