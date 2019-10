Dujardin wint weer Dressage Future Elite Championship Birmingham

Met de Vivaldi-dochter Mount St John Valencia won Charlotte Dujardin voor de vierde keer op rij het Dressage Future Elite Championship op de Hoys in Birmingham. De negenjarige merrie die Dujardin een half jaar onder het zadel heeft, danste naar een percentage van 78.041%. Katie Bailey, een pupil van Carl Hester en Dujardin, werd tweede op de in Nederland gefokte Eagle Nouvelle (Singapore x Burggraaf) met 77.625%.

Met Valencia debuteerde Charlotte Dujardin begin dit jaar, ze nam de teugels over van haar landgenoot Michael Eilberg. Afgelopen maand werd de Britse dressuurkoningin nationaal kampioen met de Vivaldi-dochter in de Lichte Tour.

Nadat Dujardin met Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) in 2016, haar WK-paard Mount St John Freestyle (v. Fidermark) in 2017 en de Vivaldi x Rubels-dochter Florentina VI in 2018 de titel in Birmingham won, was het nu de beurt aan Valencia. Dujardin: “Ik ben echt trots op haar [Valencia]. Ik reed met haar voor het eerst een kür op het Britse kampioenschap in september. Hier vond ze het wel spannend in zo’n arena en zoveel publiek. Maar het is een hele goede ervaring voor de jonge paarden om te presteren op een wedstrijd als dit. Thuis kun je niet zo’n atmosfeer creëren.”

Met een kleine achterstand werd Dujardins leerlinge Katie Bailey tweede op de KWPN’er Eagle Nouvelle met 77.625%. Dit paar maakte dit jaar hun internationale debuut in de Lichte Tour.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Hoys