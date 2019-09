Dujardin ziet in 1,62m grote KWPN’er Gio een kandidaat voor Tokyo

Het was pas zijn tweede optreden in een Intermediaire II en zijn eerste overwinning op dat niveau. Toch was voor de Britse Olympische gouden medaillewinnaar Charlotte Dujardin de overwinning met de 1.62 m metende Gio (v.Apache) genoeg reden om op de Britse kampioenschappen in Stoneleigh te spreken van een "kandidaat voor Tokyo".

Olympisch kampioen Charlotte Dujardin lijkt tenminste één Plan B in gedachten te hebben voor de Olympische Spelen in Tokyo. Tot nu toe werd aangenomen dat de merrie Mount St. John Freestyle de onbetwiste nummer één was in de stal van Dujardin. Maar na de Europese kampioenschappen, die al voorbij waren voor Dujardin na de Grand Prix door de bloedregel, ziet het er met haar troef Gio nu anders uit.

Gio

Bij de nationale Britse dressuur kampioenschappen verscheen Dujardin met de vos Gio aan de start. Ondanks wat fouten in de wissels, ontving het paar meer dan 78 procent in de Intermédiaire II. De chique KWPN’er, bijgenaamd “Pumpkin”, is met zijn stokmaat van slechts 1,62 meter zeker de kleinste grote Grand Prix-hoop voor het Britse team.

Dujardin’s ontdekking

Dujardin had de mooie vos gezien op een training in de VS. In 2017 reed de Britse hem voor het eerst in haar thuisland. Tegen de tijd dat het duo 17 wedstrijden gereden had de zoon van Apache twaalf keer overwonnen. In navolging van de goede Hester-traditie van groente- en fruitnamen als bijnamen, is de Gio omgedoopt tot “Pumpkin”. Dat Gio een Passage-Piaffe talent is, is ook bekend bij Dujardin, die Gio beschrijft als het “dapperste paardje”. “Ik had geen betere proef kunnen verwachten,” zei ze tegen British Dressage. “Hij heeft een hart van goud en heeft dit jaar de overstap gemaakt van de klasse S naar de Inter II. Ik wil hem niet overhaasten, dus we gaan naar huis en hij zal even vakantie krijgen.”

Bron: St.Georg/Horses.nl