Edward en Hans Peter deden het licht uit

Zojuist kwam er een eind aan vier dagen KWPN Stallion Show. En dat op een hele bijzondere manier, want Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Ingrid Ockhuizen presenteerden de zwarte Glock-parels Glock's Total US, Glock’s Toto Jr. en Glock’s Trafalgar in een spectaculaire show en deden zo het licht uit.