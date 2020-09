Edward Gal: ‘Ik heb hier zeven jaar op gewacht’

Edward Gal veroverde zijn elfde nationale dressuurtitel met GLOCK’s Toto jr in Ermelo vandaag. Na de overwinning in de Grand Prix Special won Gal de finale Kür op Muziek met de muziek en choreografie van zijn voormalige toppaard Totilas. “Toen Toto jr drie jaar oud was wist ik al dat als er één paard was dat de Kür van Totilas zou mogen lopen, dat híj dat zou zijn. Ik heb er zeven jaar op gewacht" vertelt Gal na afloop.

Het podium van het NK Dressuur senioren was hetzelfde als dat van 2019 met Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens op zilver en brons, al was dat niet vanzelfsprekend.

Staande ovatie

Gal ontving een staande ovatie voor zijn Kür op Muziek met Glock’s Toto jr. De duizend dressuurliefhebbers in het stadion wisten dat er weer iets bijzonders gebeurde. Gevraagd naar de keuze voor de kür van Totilas zei Gal na afloop: “Toen Toto jr drie jaar oud was wist ik al dat als er één paard was dat de Kür van Totilas zou mogen lopen, dat híj dat zou zijn. Ik heb er zeven jaar op gewacht. Vandaag was het ook precies tien jaar geleden dat ik met Totilas in Kentucky wereldkampioen werd.”

Gegroeid in de wedstrijd

Gal gaat verder: “Het is nog gewaagd om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat GLOCK’s Toto jr nog beter kan zijn dan zijn vader. Ik ben heel blij hoe hij hier vandaag liep. Het was pas zijn derde wedstrijd op dit niveau en het zegt wel wat over zijn kwaliteit dat hij het zo goed oppakt. Voor mijn gevoel was hij vandaag nog beter dan gisteren. Het is heel fijn voor de toekomst om te weten dat hij in een wedstijd groeit. Ik voel bij GLOCK’s Toto jr heel veel van wat ik bij zijn vader Totilas ook voelde. Dat maakt deze titel voor mij ook zo speciaal.”

Minderhoud: ‘The story of my life’

Voor Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) was het de zesde zilveren medaille op het NK op rij. Met GLOCK’s Dream Boy N.O.P. werd hij in beide onderdelen van het kampioenschap tweede achter zijn partner Gal. “The story of my life”, vertelt Minderhoud in de persconferentie. “Ik ben heel blij met mijn tweede plek. Dream Boy heeft zich super laten zien. Jumping Amsterdam, afgelopen januari, was zijn laatste wedstrijd. Het was fijn om de ring weer in te rijden na een periode zonder wedstrijden. Ik ben heel blij dat we een NK hebben kunnen rijden met een mooie strijd en een fantastisch georganiseerde wedstrijd. Eindelijk het luie zweet er weer eens uit.”

Scholtens: ‘Niet verwacht, wel gehoopt’

“Ik had niet helemaal verwacht maar wel gehoopt dat ik hier weer op het podium zou staan”, aldus Emmelie Scholtens, die het NK begon met de vijfde plaats in de Grand Prix Special. “Het was niet helemaal mijn wedstrijd. Ik was vorige week heel goed in vorm. Ik heb de wedstrijden nodig om in topvorm te raken.” Met de imponerende Desperado N.O.P. bleef ze Marlies van Baalen met 0.208% net voor in het klassement. Van Baalen reed een nagenoeg foutloos kampioenschap met haar ruin Ben Johnson.

Bondscoach Van Silfhout: ‘Lachend naar de toekomst’

Bondscoach Alex van Silfhout was te spreken over het kampioenschap. “Hulde aan de organisatie. V2 Facility heeft hier een fantastische wedstrijd neergezet. Sportief gezien had het niet beter gekund. In de Special zagen we dat veel deelnemers het wedstrijdgevoel nog een beetje misten. Vandaag zag ik een groep van twaalf combinaties waarmee we lachend naar de toekomst kunnen kijken. Dat er weer een topcombinatie bij is met Edward en Toto jr geeft alleen maar weer hoop richting Tokio.”

Bron: KNHS / Horses.nl