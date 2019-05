Edward Gal op weg naar titelprolongatie

Met 76.630% heeft Edward Gal vanavond de leiding genomen in het Nederlands kampioenschap dressuur voor senioren. Glock's Zonik N.O.P. noteerde vooral hoge cijfers in de drafonderdelen. Hans Peter Minderhoud legde met Glock's Dream Boy beslag op de tweede plaats, gevolgd door de sterk rijdende Emmelie Scholtens, die met Apache (3) en Desperado (5) een uitstekend begin van het Nederlands kampioenschap kende.

Een half jaar kwam Glock’s Zonik niet in actie, maar het weerzien was fraai. Vooral in de drafonderdelen, de piaffes, passages en de overgangen excelleerde de zoon van Blue Hors Zack. In galop was de hengst iets minder los in zijn lijf en sloop er een klein beetje spanning in de proef. Zo verliep de zig-zag wat moeizaam, met wat weinig lengtebuiging en ontstond er een hakkeltje in de eerste pirouette.

Niettemin was Zonik de duidelijke winnaar, zodat Edward Gal op weg lijkt naar prolongatie van de titel die hij vorig jaar ook al met Zonik binnensleepte.

Oneens

Vier juryleden zetten Edward Gal en Zonik op één, Mascha Reijs liet het bij de vierde plaats. Het geheel uit vrouwen bestaande juryteam was het wel vaker niet met elkaar eens. De elfde plaats van Patricia Wolters voor Apache kwam Emmelie Scholtens op een beduidend lagere score te staan. De overige juryleden hadden topklasseringen in gedachten, Mascha Reijs zette Apache zelfs op één. Het werd uiteindelijk een voorlopige bronzen positie met 74.87%.

Ook bij Anne Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. lagen de scores nogal uit elkaar. Na een prachtige proef (met een mislukte laatste pirouette) kwam 73,935% (zesde plaats) op het bord te staan.

Als vanouds

De hiërarchie is na het eerste onderdeel van het NK senioren als vanouds, met Edward Gal op 1 en Hans Peter Minderhoud op 2. Glock’s Dream Boy toonde goede piaffes en geweldige wisselseries, het Grand Prix-werk gaat de KWPN-hengst steeds gemakkelijker af. Maar de aanleuning kan nog mooier. De score van Hans Peter Minderhoud kwam uit op 75.662%.

Steeds betere Desperado

Tussen Emmelie Scholtens en haar twee KWPN-hengsten Apache en een steeds beter presterende Desperado (74.109%) nestelde zich Edward Gal met zijn tweede paard, de eveneens KWPN-goedgekeurde hengst Glock’s Voice (74.261%).

Uitslag

Bron: Horses.nl