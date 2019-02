Edward Gal haalt Voice van stal voor Indoor Brabant

Glock's Voice (v. De Niro) kwam vorig jaar juni voor het laatst in actie in de driester op CHIO Rotterdam en won daar beide proeven. Sindsdien nam Edward Gal de hengst niet meer mee op concours, maar daar komt binnenkort verandering in. Op Indoor Brabant, waar dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer twee Grand Prix-rubrieken zijn uitgeschreven (Wereldbeker en CDI3*), staat de hengst definitief ingeschreven voor de driester. Nicole Werner bevestigt aan Horses.nl dat Voice weer in actie komt en dat Glock's Zonik (v. Blue Hors Zack) thuis blijft.

De Nederlandse dressuurliefhebber kan zijn hart ophalen op Indoor Brabant dit jaar. Er komt een hele rits aan Nederlandse combinaties aan de start. Voor de Wereldbekeretappe zijn dat Adelinde Cornelissen met Aqiedo, Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P., Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy, Emmelie Scholtens met Apache, Diederik van Silfhout met Expression en Thamar Zweistra met Double Dutch.

Cennin in driester

Niet in de Wereldbekeretappe, maar wel in de driester komen Madeleine Witte-Vrees en Cennin in actie. Verder komen hier volgens de lijst van de KNHS Marlies van Baalen met Ben Johnson, Adelinde Cornelissen met Zephyr, Hans Peter Minderhoud met Zanardi, Emmelie Scholtens met Desperado en dan Edward Gal met Voice in de baan.

Focus op buitenseizoen voor Zonik

Een groot aantal combinaties heeft nog geen ‘definitief’ achter hun naam staan. Daaronder ook Glock’s Zonik, die de laatste drie concoursen (Londen, Mechelen en Amsterdam) verstek moest laten gaan. Op Indoor Brabant zal de hengst ook niet in actie komen. Nicole Werner meldt dat de focus voor Zonik op het buitenseizoen ligt.

Bron: Horses.nl