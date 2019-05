Edward Gal: ‘Het Nederlandse team wordt sterker en sterker’

In aanloop naar de Europese Kampioenschappen in Rotterdam sprak FEI.org met Edward Gal over het kampioenschap in eigen land. In het interview vertelt Gal dat hij verwacht dat het Nederlandse dressuurteam alleen maar aan kracht gaat winnen de komende tijd. "In Nederland hebben we al een sterk team, maar met de paarden die er aan komen wordt het sterker en sterker."

Glock’s Zonik (Blue Hors Zack x Romanov), die op het NK Dressuur zijn rentree maakt in de ring nadat hij afgelopen winter niet fit was, is Gals keuze voor het Europees kampioenschap. Op dat kampioenschap heeft hij zijn zinnen gezet. “Maar ik ben natuurlijk niet de enige die daarheen wil, uiteindelijk zal het beste team gaan. We hebben enkele jonge talentvolle ruiters die zich nog moeten bewijzen en de oude garde is nog altijd heel sterk.”

Voice als reserve

Glock’s Voice (De Niro x Rohdiamant) staat paraat als reservepaard. “Hij is ‘still going strong‘ en vindt het leuk om mee op concours te gaan”, aldus Gal over de zeventienjarige hengst.

Eigen publiek

Gal ziet er naar uit om voor eigen publiek te rijden. “De atmosfeer is altijd bijzonder in Rotterdam en het is altijd leuk om voor eigen publiek te rijden.”

Bron: FEI.org