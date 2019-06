Edward Gal: ‘Lekker laten pesten en niks van aantrekken’

Voor de jonge dressuurruiter Floris ging een wens in vervulling. Hij mocht op het NK Dressuur zijn idool Edward Gal in levende lijve ontmoeten. Samen met Britt Dekker stelde Floris zijn superheld vragen over mannen in de paardensport. Daarnaast mocht hij een kijkje nemen in de stallen en Glock's Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) een appel geven.

Floris wordt heel vaak gepest omdat hij op paardrijden zit. Zijn vraag aan Edward Gal is: wat deed jij daar vroeger aan? “Niets van aantrekken en gewoon zorgen dat je heel goed wordt want dat deden ze vroeger bij mij ook”, antwoord Gal op de vraag van zijn jonge fan.

Toch goedgekomen

“Toen was ik veertien en werd ook gepest”, blikt Gal terug. “Dan zeiden ze: het is een sport voor meisjes. En dan zei ik: nou en? We zullen het wel zien! En het is toch nog goed gekomen dus gewoon doorgaan. Lekker laten pesten en niks van aantrekken.”

Bron: KNHS