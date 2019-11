Edward Gal maakt uitstapje naar mensport

Op 15 en 16 november wordt het menspektakel de Betuwe Linge Cup op het KNHS centrum in Ermelo gehouden. Als verrassing van de finale-avond komt Edward Gal een parcours rijden. Bij zijn debuut in de mensport wordt Gal bijgestaan door zijn eigen groom Vanessa Ruiter.

Eerder werd de Betuwe Linge Cup georganiseerd in Zoelen. Nu deze manege niet meer beschikbaar is voor evenementen, heeft organisator Bert van den Hater kunnen regelen dat deze menwedstrijd in de Amaliahal gereden mag worden.

Vooraf oefenen

Van den Hater hoopt voortijdig wel een keer te oefenen met Edward Gal. “Op een marathonwagen achter een paard werkt toch even anders als dressuur op de rug van het paard”, aldus Van den Hater.

Bram Chardon

Op de finale-avond verschijnt ook een rubriek vierspan paarden aan de start. Drie nationale menners gaan het opnemen tegen internationaal vierspan-menner Bram Chardon.

Programma

Vrijdag om 17.00 uur start de eerste aanspanning en rond 22.30 uur de laatste van de vrijdagavond. Zaterdag om 8.15 uur wordt de wedstrijd vervolgd, waarna rond 17.00 uur de spectaculaire finale begint. De toegang is gratis.

Bron: Persbericht